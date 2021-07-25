Российские гандболистки сыграли вничью с командой Бразилии в первом матче на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 24:24 в первом матче на олимпийском турнире по гандболу.

В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборные России и Бразилии играют в группе B вместе с командами Франции, Венгрии, Швеции и Испании. По итогам групповой стадии по четыре коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф.

Женская сборная России является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также российские гандболистки имеют в активе серебряную награду Олимпиады 2008 года в Пекине, четыре золотые и одну бронзовую награду чемпионатов мира, две серебряные и две бронзовые медали первенств Европы.

В следующем матче сборная России 27 июля сыграет с командой Швеции, начало - 08:15 мск. Олимпийские игры завершатся 8 августа.