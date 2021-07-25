Двукратный олимпийский чемпион Маррей снялся с одиночного теннисного турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не выступит в одиночном турнире на Олимпиаде в Токио из-за травмы четырехглавой мышцы бедра. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

Британца в одиночном разряде на Олимпиаде заменит австралиец Макс Перселл.

Сообщается, что Маррей примет участие в парном турнире, он выступит вместе с соотечественником Джо Сэлисбери. 26 июля британцы сыграют с немцами Кевином Кравицом и Тимом Пюцом во втором круге.

Маррею 34 года, он располагается на 104-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016). Британец выиграл 46 турниров под эгидой организации. Также в его активе победы в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

Олимпиада завершится 8 августа.