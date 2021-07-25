Первая ракетка мира Барти не смогла выйти во второй круг олимпийского турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла испанке Саре Соррибес Тормо в матче первого круга олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 24-летней испанской теннисистки. В следующем круге Соррибес Тормо сыграет с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) - Фиона Ферро (Франция).

Барти 25 лет, она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 12 побед на турнирах под эгидой организации. Барти является победительницей Открытого чемпионата Франции, в июле она впервые в карьере выиграла Уимблдон.

Соррибес Тормо располагается на 48-й строчке мирового рейтинга, она побеждала на турнирах WTA один раз. Лучшим результатом испанки на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытых чемпионатов Австралии, Франции, США, а также Уимблдона.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.