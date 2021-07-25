Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил японца Ёсихито Нисиоку в матче первого круга олимпийского турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2 в пользу 25-летнего Хачанова, посеянного на турнире под 12-м номером. В следующем круге россиянин встретится с победителем пары между словаком Лукашем Клейном (246-е место в мировом рейтинге) и австралийцем Джеймсом Даквортом (77).

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021).

Ранее во второй круг в мужском турнире вышли россияне Даниил Медведев (второй номер посева) и Аслан Карацев (11). Андрей Рублев проведет матч первого круга позднее в воскресенье, его соперником будет японец Кей Нисикори.

Нисиоке 25 лет, он располагается на 55-й строчке мирового рейтинга. В его активе одна победа на турнирах ATP. Лучшим достижением японца на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2020).