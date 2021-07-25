Бадминтонисты Созонов и Иванов проиграли японцам на групповом этапе Олимпиады

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские бадминтонисты Иван Созонов и Владимир Иванов уступили японцам Хироюки Эндо и Юте Ватанабэ во втором матче группового этапа Олимпийских игр в Токио в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 21:19, 21:19 в пользу японцев.

Иванов и Созонов выступают в группе B. В первом матче они проиграли датчанам Киму Аструпу и Андерсу Скарупу Расмуссену (13:21, 18:21). Следующий матч российские бадминтонисты проведут 27 июля против представителей Нигерии Ануолувапо Джувон Опейори и Годвина Олофуа.

Всего в турнире принимают участие 16 пар, которые разделены по четырем группам. По итогам группового этапа две лучшие пары каждой группы выходят в плей-офф, где играют с четвертьфинальной стадии по олимпийской системе на выбывание.

Иванов и Созонов являются двукратными чемпионами Европы в парном разряде (2014, 2021). Также в их активе две бронзовые медали европейских первенств в парном разряде и серебряные награды Европейских игр и Универсиады.

Олимпийский турнир по бадминтону проходит с 24 июля по 2 августа.