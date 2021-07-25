Российская рапиристка Загидуллина не смогла выйти в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира российская рапиристка Аделина Загидуллина уступила представительнице Канады Келли Райан в 1/8 финала олимпийского турнира. Поединок завершился со счетом 15:9 в пользу Райан.

В четвертьфинале канадка встретится с победительницей поединка между Ларисой Коробейниковой (Россия) и Изаорой Тибю (Франция).

Загидуллиной 28 лет, она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2019) и Европы (2016, 2019) в командном первенстве. Российская рапиристка также становилась бронзовым призером мирового первенства (2017).

Четвертьфинальные поединки состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.