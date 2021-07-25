Российская рапиристка Дериглазова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года российская рапиристка Инна Дериглазова победила представительницу Венгрии Фанни Крейсс в 1/8 финала олимпийского турнира. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу россиянки.

В четвертьфинале Дериглазова встретится с победительницей поединка между Чэнь Цинюань (Китай) и Чон Хи Сук (Южная Корея).

Дериглазовой 31 год, она является олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четырежды становилась чемпионкой Европы.

Четвертьфинальные поединки состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.