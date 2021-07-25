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XXXII летние Олимпийские игры

Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг олимпийского турнира

В матче первого круга спортсменка обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Элизе Мертенс в первом круге олимпийского турнира. Соревнования проходят в Токио.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Во втором круге Александрова сыграет с аргентинкой Надей Подорошкой (38-й номер мирового рейтинга).

Александровой 26 лет, она располагается на 34-й строчке мирового рейтинга и является победительницей одного турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

25-летняя Мертенс занимает 17-е место в рейтинге WTA, она является победительницей шести турниров WTA. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2018 году.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.

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XXXII летние Олимпийские игры
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