Российский дзюдоист Шамилов проиграл в 1/8 финала олимпийского турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года россиянин Якуб Шамилов уступил представителю Грузии Важе Маргвелашвили в 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 66 кг.

В 1/16 финала Шамилов победил немца Себастьяна Зайдля.

Шамилову 30 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира (2021), чемпионом России (2011), трехкратным победителем Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF), а также победителем Большого шлема IJF (2016).

Турнир по дзюдо продлится до 31 июля. Олимпийские игры завершатся 8 августа.