Российская рапиристка Коробейникова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года российская рапиристка Лариса Коробейникова победила представительницу Франции Изаору Тибю в 1/8 финала олимпийского турнира. Поединок завершился со счетом 15:12 в пользу россиянки.

В четвертьфинале Коробейникова встретится с канадкой Келли Райан.

Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В активе российской рапиристки три золотые медали чемпионатов мира и две золотые медали чемпионатов Европы.

Четвертьфинальные поединки состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.