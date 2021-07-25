Гимнастка Листунова заявила, что отсутствие зрителей на Олимпиаде придает ей уверенности

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Действующая чемпионка Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье Виктория Листунова считает, что отсутствие зрителей на трибунах на Олимпийских играх в Токио добавляет ей спокойствия во время выступлений. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Организаторы Олимпиады приняли решение проводить без зрителей все старты, проходящие в столице Японии. Причиной таких ограничений стала пандемия коронавируса.

"На этой Олимпиаде нет зрителей, и мне кажется, что чувствую себя даже поспокойнее, чем обычно. Думала, что меня будет сильнее корежить от волнения, но все-таки собралась и сделала. Не все получилось, но все же рада, что прошла без падений", - сказала Листунова.

В воскресенье проходит квалификационный турнир в женской спортивной гимнастике. Листунова претендует на участие в финалах в упражнении на бревне и в вольных упражнениях, а также в командном многоборье.

"Вообще хочется поучаствовать, конечно, везде. Мне чуть-чуть обидно за многоборье, очень хотелось его здесь попробовать. С другой стороны, очень надеюсь, что получится в финалах на вольных и на бревне. Но туда надо еще пробиться - посмотрим, как остальные выступят", - добавила гимнастка.