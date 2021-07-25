Россиянка Носкова не прошла в третий круг олимпийского турнира по настольному теннису

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Яна Носкова уступила Мо Чжан из Канады в матче второго круга олимпийского турнира по настольному теннису.

Встреча завершилась со счетом 7:11, 9:11, 14:12, 12:10, 11:5, 3:11, 11:8 в пользу представительницы Канады. В следующем круге она встретится с Петриссой Солье из Германии, их матч пройдет 26 июля.

Носкова является серебряным призером чемпионата Европы и трехкратным бронзовым призером европейского первенства. Также в ее активе три победы в личном первенстве на чемпионатах России.

Медальные матчи в женском турнире по настольному теннису пройдут 29 июля. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.