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XXXII летние Олимпийские игры

Российский шпажист Бида вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

В поединке 1/8 финала спортсмен победил представителя Японии Кано Коки

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российский шпажист Сергей Бида победил представителя Японии Кано Коки в 1/8 финала олимпийского турнира. Поединок завершился со счетом 15:12 в пользу россиянина.

В четвертьфинале Бида встретится с французом Роменом Канноном.

Бида является последним российским шпажистом на турнире. Ранее Павел Сухов уступил представителю Швейцарии Беньямину Штеффену (12:15) в 1/32 финала, а Сергей Ходос потерпел поражение от итальянца Андреа Сантарелли (10:15) на стадии 1/16 финала.

Биде 28 лет, он является трехкратным чемпионом Европы в командном первенстве (2017, 2018, 2019). Также в его активе серебряная (2019) и бронзовая (2018) медали чемпионата мира.

Четвертьфинальные поединки состоятся позднее в воскресенье. Олимпиада завершится 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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