Российская теннисистка Кудерметова проиграла в первом круге олимпийского турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче первого круга одиночного разряда олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу 27-летней Мугурусы, посеянной на турнире под седьмым номером. В следующем круге испанская теннисистка встретится с представительницей Китая Ван Цян.

Ранее Кудерметова и Елена Веснина вышли во второй круг в парном разряде олимпийского турнира.

Кудерметовой 24 года, она занимает 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего раунда.

Мугуруса занимает девятое место в мировом рейтинге. Она является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016) и Уимблдона (2017).

Олимпийский турнир по теннису проходит с 24 июля по 1 августа.