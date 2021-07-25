Российская теннисистка Веснина вышла во второй круг Олимпиады

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче первого круга теннисного турнира Олимпиады. Соревнования проходят в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу 34-летней россиянки. В следующем круге Веснина сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (58-й номер мирового рейтинга).

Веснина располагается на 305-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в женском парном разряде и трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

Остапенко 24 года, она занимает 30-ю позицию в рейтинге WTA. Латвийская спортсменка является победительницей четырех турниров под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Франции в 2017 году.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.