Россиянка Дериглазова вышла в полуфинал олимпийского турнира в фехтовании на рапирах

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Инна Дериглазова победила представительницу Южной Кореи Чон Хи Сук в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянки.

В полуфинале Дериглазова встретится с итальянкой Аличе Вольпи.

Дериглазовой 31 год, она является олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.

Полуфинальные поединки состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.