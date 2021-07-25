Тренер Бацарашкиной рассказал, что очень волновался перед последним выстрелом спортсменки

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Первый тренер олимпийской чемпионки Игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета Виталины Бацарашкиной Валентин Кудрин рассказал в интервью ТАСС об эмоциях после победы спортсменки.

Первый тренер Бацарашкиной: после победы Виталины меня подбросило к потолку

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первое золото на Олимпийских играх, победив в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Всего в активе российской команды три медали, ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

"Все сжалось в комочки, - сказал Кудрин. - Ну, а когда выстрелила, я уже почувствовал взрыв радости и меня подбросило до потолка. Соседи, наверное, подумали, что кто-то с ума сошел".

"Мы смотрели на последний выстрел Галашиной в Токио и Каменского на прошлой Олимпиаде, и очень переживали. Конечно, все решает последний выстрел", - добавил собеседник агентства.

Спортсменке 24 года, она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в ее активе золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.