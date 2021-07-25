Загликис: посещение первыми лицами баскетбола 3х3 на Олимпиаде воодушевляет спортсменов

ТОКИО, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Посещение первыми лицами олимпийских соревнований по баскетболу 3х3 в Токио воодушевляет спортсменов, а также добавляет ценности соревнованиям. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис.

"Думаю, в Токио нам удалось создать лучшую площадку для баскетбола, удобную для наших спортсменов, а это всегда наш приоритет. Телевизионное покрытие турнира просто фантастическое - сотни миллионов знакомятся с баскетболом 3х3. О лучшем старте мы не могли и мечтать", - сказал Загликис.

В Токио баскетбол 3х3 дебютировал в программе Олимпийских игр. В субботу баскетбольные матчи посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и первая леди США Джилл Байден.

"Очень важно, что первые лица посещают наши соревнования по многим причинам. Во-первых, это воодушевляет спортсменов, добавляет ценности выступлениям за национальную команду. Во-вторых, нам важно, что новый вид спорта привлекает лидеров государств, я был очень рад тому, что президент Польши дважды в течение дня посетил нашу площадку. Также нашими гостями были президент Франции, первая леди США, премьер-министр Монголии, два высоких чина Сан-Марино", - заключил генсек FIBA.