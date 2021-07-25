Россиянка Минина вышла в финал олимпийского турнира по тхэквондо

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская тхэквондистка Татьяна Минина победила представительницу команды беженцев Кимию Ализаде в полуфинале турнира в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио.

Россиянка победила со счетом 10:3 и гарантировала себе как минимум серебряную награду. Ранее Минина победила гречанку Фан Тцели и Текиат Бен Юссуф из Нигера. В финале Минина встретится с победителем схватки между представительницей США Анастасией Золотич и Ло Чиа Лин из Тайваня.

Мининой 24 года, она является двукратным серебряным призером чемпионатов мира и двукратной чемпионкой Европы.

В активе российской команды четыре награды - одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. Ранее золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м завоевала Виталина Бацарашкина, Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки, женская сборная стала второй в командном турнире по стрельбе из лука, а тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа