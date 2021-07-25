Медведев и Карацев проиграли в первом круге в парном разряде на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев проиграли словенцам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку в матче первого круга турнира парного разряда на Олимпийских играх в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу словенцев.

Во втором круге Клейн и Полашек сыграют с победителями матча между австралийцами Джоном Пирсом и Максом Пёрселлом и американцами Остином Крайчеком и Теннисом Сандгреном, их встреча пройдет позднее в воскресенье.

Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира в одиночном разряде и 238-й - в парном. Он дважды выходил в финалы турниров Большого шлема (Открытые чемпионаты Австралии и США) и побеждал на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2020 году.

Карацев в рейтинге ATP располагается на 202-й строчке в одиночном разряде и на 73-й - в парном. Он имеет на своем счету два титула ATP в парном разряде. Лучшим результатом Карацева на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Финал парного разряда у мужчин состоится 30 июля. Олимпийские игры завершатся 8 августа.