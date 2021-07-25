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XXXII летние Олимпийские игры

Российская рапиристка Дериглазова поборется за золотую медаль Олимпиады в Токио

В финале олимпийского турнира спортсменка встретится с победительницей поединка между Ларисой Коробейниковой и Ли Кифер
Аличе Вольпи и Инна Дериглазова EPA-EFE/KIYOSHI OTA
Описание
Аличе Вольпи и Инна Дериглазова
© EPA-EFE/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова победила представительницу Италии Аличе Вольпи в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах в Токио. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу россиянки.

В финале Дериглазова встретится с победительницей поединка между Ларисой Коробейниковой (Россия) и Ли Кифер (США).

Дериглазовой 31 год, она является олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.

Финал и поединок за бронзу состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.

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