Российская рапиристка Дериглазова поборется за золотую медаль Олимпиады в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Инна Дериглазова победила представительницу Италии Аличе Вольпи в полуфинале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах в Токио. Поединок завершился со счетом 15:10 в пользу россиянки.

В финале Дериглазова встретится с победительницей поединка между Ларисой Коробейниковой (Россия) и Ли Кифер (США).

Дериглазовой 31 год, она является олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств, также Дериглазова четыре раза выигрывала чемпионат Европы.

Финал и поединок за бронзу состоятся позднее в воскресенье. Олимпийский турнир по фехтованию проходит с 24 июля по 1 августа.