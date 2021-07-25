Рублев не сумел выйти во второй круг олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл бронзовому призеру Олимпийских игр 2016 года японцу Кэю Нисикори в матче первого круга олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 31-летнего японца. Рублев был посеян на турнире под пятым номером. В следующем круге Нисикори встретится с американцем Маркосом Хироном.

Рублеву 23 года, он располагается на седьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфиналов.

Ранее во второй круг в мужском турнире вышли россияне Даниил Медведев (второй номер посева), Аслан Карацев (11) и Карен Хачанов (12).

Нисикори занимает 69-е место в мировом рейтинге. Лучшим результатом японского теннисиста на турнирах Большого шелма является выход в финал Открытого чемпионата США в 2014 году.