Юлия Ефимова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассом

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал в плавании на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх в Токио.

В своем квалификационном заплыве она стала первой с результатом 1 минута 6,21 секунды. В полуфинал пройдут лучшие 16 спортсменок по итогам шести заплывов. Помимо Ефимовой в полуфинале выступит 16-летняя россиянка Евгения Чикунова, которая в заключительном заплыве стала четвертой (1.06,16).

Ефимовой 29 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в плавании брассом на 100 и 200 м и бронзовым призером Олимпиады 2012 года на дистанции 200 м брассом. Также она шесть раз выигрывала золото чемпионатов мира и завоевала семь золотых наград на чемпионатах Европы.

Полуфиналы пройдут 26 июля, финалы - 27 июля. Олимпийские игры завершатся 8 августа.