Чикунова рассказала, что на дебютной Олимпиаде ощущает себя словно на чемпионате России

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Евгения Чикунова на дебютной для себя Олимпиаде ощущает себя словно на чемпионате России. Об этом 16-летняя спортсменка рассказала журналистам после выступления в предварительном заплыве на Играх в Токио.

Чикунова является многократной чемпионкой России в плавании брассом.

"Настроение до заплыва было получше, потому что пока тяжело плыть. Возможно, по причине того, что это моя первая дистанция на Олимпийских играх. Но, если подумать, не ощущается, что я на Олимпиаде. Пока все спокойно и я хорошо чувствую себя на этих соревнованиях", - сказала Чикунова.

"Смотря по телевизору с дивана Олимпийские игры 2016 года, я думала, что это что-то невероятное и недосягаемое. Оказавшись тут, я ощущаю себя словно на чемпионате России, близко к этому", - добавила она.

Спортсменка также отметила позитивную атмосферу в Олимпийской деревне. "Тут все как праздник устроено: идешь по деревне - и на душе хорошо. Такое ощущение, что не на соревнованиях, а приехал потусить - и обратно", - сказала она.