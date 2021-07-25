Пловцы Колесников и Рылов вышли в полуфинал на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников пробился в полуфинал на дистанции 100 м на спине на Олимпийских играх в Токио.

Его результат составил 52,15 секунды, в квалификации он стал лучшим. Также в следующую стадию вышел россиянин Евгений Рылов (53,22). В полуфинале примут участие лучшие 16 пловцов по итогам шести заплывов.

Полуфиналы пройдут 26 июля, финалы - 27 июля.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Рылову 24 года, он бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине, двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.