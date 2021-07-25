Ефимова считает, что дальневосточный сбор перед Олимпиадой ей бы не помог

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает, что поступила правильно, прилетев на Олимпийские игры в Токио из Москвы за несколько дней до начала соревнований. Об этом она рассказала в воскресенье журналистам после предварительного заплыва на дистанции 100 м брассом.

Ефимова прилетела в Токио 18 июля, в то время как российская сборная - на четыре дня позже, после двухнедельного сбора во Владивостоке.

"А что, это помогло нашей команде? - сказала Ефимова. - Мне кажется, что надо было в Олимпийскую деревню раньше приезжать. Я приехала максимально заранее и акклиматизировалась достаточно быстро".

"Так быстро в предварительном заплыве не плавала в этом году", - добавила она.

Ефимова является трехкратным олимпийским призером, Игры в Токио, по ее собственному признанию, будут последним шансом завоевать золото. В японской столице 29-летняя спортсменка выступает только на одной личной дистанции.

"До этого было все спокойно, сегодня первый день, когда я почувствовала хоть какое-то волнение, даже очень серьезное - олимпийское. Меня это не могло не порадовать. Наконец-то хоть какие-то чувства", - отметила она.

"Вроде бы время хорошее, но думала, что будет быстрее. Непонятно, что не так. Но это Олимпийские игры - пока ты не коснулся бортика, ничего не закончилось", - заключила чемпионка мира.