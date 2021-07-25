Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4x100 м вольным стилем

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию выступит в финале эстафеты 4x100 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Владислав Гринев, Андрей Минаков, Владимир Морозов и Александр Щеголев показали результат 3 минуты 13,13 секунды и попали в восьмерку лучших команд, которые примут участие в финале соревнований. Решающий заплыв пройдет в понедельник.

Также в воскресенье в полуфинал в плавании на 100 м на спине вышли Мария Каменева и Анастасия Фесикова, на 200 м вольным стилем - Мартин Малютин, на 100 м брассом - Евгения Чикунова и Юлия Ефимова, на 100 м на спине - Климент Колесников и Евгений Рылов.

В следующую стадию не сумели пройти пловцы вольным стилем Иван Гирев (200 м), а также Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова (обе - 400 м).

Олимпиада завершится 8 августа.