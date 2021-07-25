Кержаков: игрокам "Нижнего Новгорода" нужно справиться с волнением в первой игре в РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Самое главное для футболистов "Нижнего Новгорода" в дебютном матче в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) - это справиться с волнением, считает главный тренер клуба Александр Кержаков.

В понедельник нижегородская команда встретится на домашнем стадионе с футбольным клубом "Сочи". "Мы провели два подготовительных сбора. Так что с точки зрения функциональной готовности проблем, думаю, не будет. А в остальном - все покажет игра, футбольное поле. Самое главное для ребят - справиться с волнением, ведь многие из них еще не играли на таком высоком уровне", - приводит слова Кержакова клубная пресс-служба.

Он отметил, что "Сочи" является сыгранной и обученной командой, которой руководит хороший специалист Владимир Федотов.

"Футболисты знают требования главного тренера. Есть исполнители, которые в одиночку могут решить исход встречи. К примеру, Кристиан Нобоа - он ведет игру сочинской команды. Да и пятое место по итогам прошлого сезона говорит само за себя. В этом сезоне южане с уверенной победы начали свой путь в еврокубках. Нас ждет встреча с очень серьезным соперником. Но ребята готовы выполнить то, что мы от них требуем", - отметил Кержаков.

Он также добавил, что самая большая проблема сейчас - это ограничение по количеству зрителей на игру с "Сочи". На стадион смогут попасть не более 500 человек. "Хочется, чтобы болельщиков на трибунах было гораздо больше. Очень надеюсь, что скоро все это закончится, тогда и болельщики, и футболисты смогут наслаждаться игрой на стадионе в полном объеме", - заключил наставник.