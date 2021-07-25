Женская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла американкам в матче Олимпиады

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России уступила команде США со счетом 16:20 в четвертом матче группового этапа турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо сборных России и США в турнире принимают участие команды Италии, Китая, Монголии, Румынии, Франции и Японии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

В первых трех матчах россиянки одержали победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5). Следующий матч россиянки проведут 26 июля против сборной Румынии (начало - 08:00 мск).

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.