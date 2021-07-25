Поздняков заявил, что считает все серебряные медали российской сборной "выигранными"

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что для него все серебряные медали российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио являются выигранными. Об этом глава ОКР заявил ТАСС.

"Мне трудно сдерживать эмоции, - сказал Поздняков. - Я человек из спортивного прошлого, всегда эмоционально воспринимаю победы и поражения спортсменов, поэтому никогда их не ругаю за это. За любым спортивным результатом стоит большая работа, проделанная многими людьми. Поэтому даже когда они становятся серебряными призерами, я всегда говорю, что они выигрывают серебряные медали".

На соревнованиях в Японии российские спортсмены завоевали одну золотую медаль, четыре серебряные и две бронзовые. В неофициальном медальном зачете команда занимает пятое место. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.