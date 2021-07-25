Кириленко: женская сборная России по баскетболу 3х3 заставила на Олимпиаде себя уважать

ТОКИО, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу 3х3 заставила команду США уважать себя по итогам матча на олимпийском турнире в Токио. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Россиянки уступили в четвертом матче группового этапа Олимпиады со счетом 16:20. В первых трех играх россиянки одержали победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5).

"Команда США очень хорошая, физически крепкая. Мы навязали серьезное сопротивление фаворитам чемпионата. Немного не хватило в концовке сил, но точно заставили себя уважать", - сказал Кириленко.

Следующий матч россиянки проведут 26 июля против сборной Румынии (начало - 08:00 мск).