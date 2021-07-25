Российские гимнастки вышли в финал командного многоборья на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по спортивной гимнастике в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой заняла первое место в квалификации Олимпийских игр в командном многоборье.

В финал турнира вышли восемь лучших команд, второе место заняли американки, третье - китаянки. В финале личного многоборья выступят 24 спортсменки, однако не более двух от одной страны, таким образом, в финале выступят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Виктория Листунова стала шестой и в решающей стадии не выступит.

В опорном прыжке в финале от России выступят Ахаимова и Мельникова, в упражнении на брусьях - Анастасия Ильянкова и Мельникова, на бревне - Уразова, в вольных упражнениях - Листунова и Мельникова.

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз поборется за победу во всех шести видах.

Финал в командном многоборье пройдет 27 июля, в личном - 29 июля. Медали в опорном прыжке и брусьях будут разыграны 1 августа, в вольных упражнениях - 2 августа. 3 августа определится победитель в упражнении на бревне. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.