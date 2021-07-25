Кочарян: баскетболистки сборной России 3х3 наберут форму к решающим матчам

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян выразил надежду, что команда наберет оптимальную форму к решающим матчам. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее в воскресенье россиянки уступили сборной США в четвертом матче группового турнира со счетом 16:20. В первых трех встречах россиянки одержали победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5). Следующий матч россиянки проведут 26 июля против сборной Румынии (начало - 08:00 мск).

"Играли в свою игру, не поломали структуру, выдержали план. Буквально два или три момента решили судьбу матча - мы не забили 2-3 штрафных, получили пробивной необязательный фол, была вязкая игра, хорошая. На групповой стадии очень полезна такая пристрелочная игра, чтобы оценить свой уровень. Понятно, что мы движемся в нужном направлении. К финальным играм мы будем еще сильнее", - сказал он.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.