Испанский мотогонщик Мильян погиб после аварии на соревнованиях в возрасте 14 лет

ТАСС, 25 июля. Испанский мотогонщик Уго Мильян погиб после попадания в аварию на этапе European Talent Cup. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонками (MotoGP).

Соревнования проходили в испанской провинции Арагон.

Мильян попал в аварию с участием нескольких гонщиков, после чего гонка была остановлена. 14-летний спортсмен был доставлен в медицинский центр, где скончался от полученных травм.

Соболезнования близким Мильяна выразил шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес.