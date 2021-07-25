Испанский мотогонщик Мильян погиб после аварии на соревнованиях в возрасте 14 лет

ТАСС, 25 июля. Испанский мотогонщик Уго Мильян погиб после попадания в аварию на этапе European Talent Cup. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонками (MotoGP).
Соревнования проходили в испанской провинции Арагон.
Мильян попал в аварию с участием нескольких гонщиков, после чего гонка была остановлена. 14-летний спортсмен был доставлен в медицинский центр, где скончался от полученных травм.
Соболезнования близким Мильяна выразил шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес.
DEP Hugo Millán Mi más sincero pésame a su familia, amigos y equipo. pic.twitter.com/5Vw5ijSCgi— Marc Márquez (@marcmarquez93) July 25, 2021