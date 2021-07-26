Пловец Малютин вышел в финал Олимпиады на дистанции 200 метров вольным стилем

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мартин Малютин вышел в финальный заплыв Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров вольным стилем.

Российский спортсмен занял первое место в своем полуфинальном заплыве и отобрался в финал с пятым результатом. В финале примут участие восемь спортсменов. Ранее Малютин не сумел выйти в финал Олимпиады на дистанции 400 метров вольным стилем.

Малютин на чемпионате Европы 2021 года завоевал три золотые медали - в плавании на 200 м и 400 м вольным стилем и в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также в его активе серебро и бронза чемпионата мира 2019 года.

Финальный заплыв на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин состоится 27 июля. Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.