Россиянин Скачков вышел в третий круг олимпийского турнира по настольному теннису

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Скачков победил американца Канака Джа во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису.

Матч завершился со счетом 4-2 (11:9, 9:11, 11:9, 0:11, 11:7, 11:4) в пользу российского спортсмена. В следующем круге Скачков сыграет с серебряным и трехкратным бронзовым призером Олимпиады Дмитрием Овчаровым из Германии, посеянным на турнире под седьмым номером.

Скачкову 33 года, он занимает 55-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса, является действующим чемпионом России. В его активе серебро (2011) и бронза (2015) чемпионатов Европы в парном разряде.

Олимпийский турнир по настольному теннису завершится 6 августа.