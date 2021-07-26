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XXXII летние Олимпийские игры

Рейтинг трансляции открытия Игр в Токио стал самым высоким в Японии после Олимпиады-1964

Данный показатель составил 56,4%

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Рейтинг трансляции церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио среди жителей Японии составил 56,4%. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Прямую трансляцию церемонии открытия в стране вело японское общественное телевидение (NHK). По данным японской исследовательской компании Video Research, эта церемония стала самой просматриваемой церемонией открытия Олимпийских игр с 1964 года, когда в Токио прошла первая для Японии Олимпиада. Тогда трансляцию так же вел телеканал NHK, рейтинг просмотра составил 61,2%.Данный показатель

Олимпийские игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.

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