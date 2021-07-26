Чикунова заявила, что утренние финалы на Олимпиаде снижают результаты пловцов

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Утренние финалы на Олимпийских играх в Токио негативно сказываются на результатах пловцов. Такое мнение журналистам высказала чемпионка России в плавании на дистанции 100 м брассом Евгения Чикунова.

Чикунова в понедельник вышла в финал с шестым временем, Юлия Ефимова - с пятым.

"Почему у всех слабое время? Очень просто ответить - мы плывем утром, а утром никто не плывет быстро, - сказала Чикунова. - А тут на Олимпиаде сделали так, что мы плывем утром полуфиналы и финалы, еще в Пекине в 2008 году так было. Плыть утром очень тяжело, поэтому такие результаты, в том числе и у меня".

"Да, мы делали скоростную работу утром. Но все равно старты с утра получаются медленнее", - отметила она.

16-летняя спортсменка рассказала, что на первых для себя Играх не испытывает особого волнения. "Лично я спокойна. Тут очень классная атмосфера, очень хорошо плывется. Да, есть волнение, и нужно от него избавиться, но сейчас мне легко. А вот в финале, думаю, будет волнение", - заметила она.

Финал на дистанции 100 м брассом пройдет во вторник.