Красильников и Стояновский выиграли стартовый матч на Олимпиаде в пляжном волейболе

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу над мексиканцами Хосе Гастоном Лейвой и Хосе Луисом Рубио Камарго в первом матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде.

Встреча завершилась со счетом 24:26, 21:15, 18:16 в пользу россиян.

Красильников и Стояновский набрали 2 очка и занимают первое место в турнирной таблице группы B. Следующий матч россияне проведут 29 июля против Мартиньша Плявиньша и Эдгара Тоцса из Латвии.

Две лучшие команды в каждой из шести групп выходят в 1/8 финала. Также в плей-офф выйдут две лучшие пары, занявшие третьи места в своих группах. Еще четыре пары, которые финишируют на третьих строчках, сыграют в стыковых матчах, в которых определятся еще два участника 1/8 финала.

Финал пройдет 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.