Ефимова удивлена, что перед Олимпиадой не заразилась коронавирусом

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова приятно удивлена тому, что перед Олимпийскими играми в Токио она не заразилась коронавирусом, поскольку по ходу карьеры часто сталкивалась с проблемами при подготовке к соревнованиям. Об этом она рассказала журналистам после выхода в финал на дистанции 100 м брассом.

Перед вылетом на Олимпиаду в российской команде по плаванию был зафиксирован случай заражения коронавирусом - положительный результат дали тесты, взятые у чемпиона Европы Ильи Бородина. По этой причине он не смог выступить на Играх.

"Мне и до этого случая было страшно, - сказала Ефимова. - Я даже удивлена, что не я. С моим "везением" я была готова к этому. Повезло. Но на этой Олимпиаде настрой не такой", - сказала Ефимова.

"Мне обидно, что на Олимпиаде ничего нельзя, нельзя никуда выйти. Многих спортсменов при этом отстраняют от соревнований, что, как мне кажется, делает эту Олимпиаду нечестной", - подчеркнула она.

Спортсменка отметила, что в Олимпийской деревне в целом приемлемые условия жизни. "Но больше всего бесит сувенирный магазин, в который не зайти, да там уже давно ничего и нет. Хотелось привезти домой побольше сувениров", - заметила она.