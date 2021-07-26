Межецкая не смогла выйти в 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Межецкая проиграла китаянке Лу Тунцзюань в схватке 1/16 финала олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 57 кг.

Межецкой 27 лет, она является чемпионкой Европейских игр 2019 года, двукратной чемпионкой России.

Ранее в схватке 1/16 финала россиянин Муса Могушков проиграл азербайджанцу Рустаму Оруджеву в весовой категории до 73 кг. Финальные поединки у мужчин и женщин в указанных категориях пройдут позднее в понедельник.

Олимпийский турнир по дзюдо завершится 31 июля.