Россиянка Павлюченкова вышла в третий круг олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам в матче второго круга олимпийского теннисного турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 13-м номером. Фридзам занимает 119-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 1/8 финала Павлюченкова встретится с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес Тормо (48-й номер мирового рейтинга) и француженкой Фионой Ферро (64).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 18-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.