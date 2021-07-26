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XXXII летние Олимпийские игры

Каменева и Фесикова не вышли в финал Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине

Спортсменки заняли пятое и седьмое места в полуфинальном заплыве соответственно

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянки Мария Каменева и Анастасия Фесикова не сумели квалифицироваться в финал Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Каменева заняла пятое место в первом полуфинальном заплыве, Фесикова стала седьмой во втором. С лучшим результатом в финал квалифицировалась американка Реган Смит, установившая новый олимпийский рекорд (57,86 секунды).

22-летняя Каменева является чемпионкой Европы 2018 года в комбинированной эстафете 4x100 метров. В активе российской спортсменки также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Фесиковой 31 год, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года на дистанции 200 метров на спине. Также в активе россиянки одна золотая и четыре серебряные награды чемпионатов мира.

Финальный заплыв в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио состоится 27 июля.

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