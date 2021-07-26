Церемонию открытия Олимпиады в Токио смотрели в США около 17 млн телезрителей

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Около 17 млн американских телезрителей смотрели трансляцию церемонии открытия летних Олимпийских игр, которая состоялась в Токио. Такие оценки исследовательской службы Nielsen представило в воскресенье агентство Associated Press.

Правами на показ на территории США спортивных мероприятий, проходящих в рамках Олимпиады, обладает телеканал NBC. Он же транслировал в августе 2016 года церемонию открытия летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тогда ее смотрели в США около 26,7 млн человек. Аудитория передачи сократилась на 36%.

Агентство констатирует, что в суммарное число зрителей - 17 млн человек - включены те, кто смотрел трансляцию церемонии на сайте NBC и с помощью специального мобильного приложения телеканала. Кроме того, учтена аудитория повторного показа данной передачи на канале после монтажа.

Олимпийские игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.