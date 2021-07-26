Рапирист Антон Бородачев проиграл в 1/16 финала олимпийского турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира среди юниоров российский рапирист Антон Бородачев уступил представителю США Нику Иткину в 1/16 финала олимпийского турнира. Поединок завершился со счетом 15:11 в пользу американца.

В 1/8 финала Иткин встретится с братом Антона Бородачева Кириллом Бородачевым, который в своем поединке оказался сильнее южнокорейца Ли Гван Хёна (15:14).

Антону Бородачеву 21 год, он является трехкратным чемпионом мира среди юниоров (2018, 2019, 2020).

Поединки 1/8 финала состоятся позднее в понедельник. Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.