Тренер: волейболисты Красильников и Стояновский не боятся играть с чехами из-за ковида

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не боятся выйти на матч олимпийского турнира по пляжному волейболу против чехов, несмотря на случаи заражения коронавирусом в чешской команде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Вячеслав Нирка.

Ранее СМИ сообщили со слов Красильникова и Стояновского, что те опасаются сыграть с чехами, поскольку в олимпийской чешской команде были выявлены случаи заражения коронавирусом. В частности, положительный тест был у игрока в пляжный волейбол Ондрея Перушича и тренера по пляжному волейболу Симона Науса.

"Не знаю, откуда информация. Ребята не опасаются никого. Если спортсменов допустят, значит, они прошли полную проверку. Мы готовимся играть, а дальше пусть решают организаторы", - сказал Нирка.

Россияне должны сыграть с чехами на групповом этапе 31 июля, до этого они проведут игру с латвийской парой 29 июля.