Россиянин Храмцов вышел в полуфинал олимпийского турнира по тхэквондо

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэнковондист Максим Храмцов вышел в полуфинал турнира в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

В четвертьфинале 23-летний россиянин победил Тони Канаета из Хорватии со счетом 22:0. В полуфинале Храмцову будет противостоять египтянин Сеиф Эисса.

Храмцов является лидером мирового рейтинга в данной весовой категории и посеян под первым номером на турнире в Токио. Египтянин Эисса занимает 5-е место в рейтинге.

Полуфинальные поединки пройдут позднее в понедельник.

Храмцов является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Он пять раз становился победителем этапов Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.