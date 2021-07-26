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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянин Храмцов вышел в полуфинал олимпийского турнира по тхэквондо

В четвертьфинале спортсмен победил Тони Канаета из Хорватии со счетом 22:0

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский тхэнковондист Максим Храмцов вышел в полуфинал турнира в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио.

В четвертьфинале 23-летний россиянин победил Тони Канаета из Хорватии со счетом 22:0. В полуфинале Храмцову будет противостоять египтянин Сеиф Эисса.

Храмцов является лидером мирового рейтинга в данной весовой категории и посеян под первым номером на турнире в Токио. Египтянин Эисса занимает 5-е место в рейтинге.

Полуфинальные поединки пройдут позднее в понедельник.

Храмцов является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Он пять раз становился победителем этапов Гран-при Всемирной федерации тхэквондо. 

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