Тренер: российские волейболисты показали характер в матче с американцами на Олимпиаде

ТАСС, 26 июля. Волейболисты сборной России смогли выдержать тяжелые моменты в третьей и четвертой партиях и заслуженно одержали победу над американцами во втором матче группового этапа Олимпийских игр. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

В понедельник россияне обыграли американцев со счетом 3-1.

"Мы можем говорить о технике и тактике, физической подготовке, но еще до начала турнира мы говорили, что в этих играх все может решить одно очко в одну или в другую сторону, - сказал Саммельвуо. - Надо жить в моменте, стараться быть в эти моменты лучшей версией себя, выдержать тяжелые моменты, которые у нас были сегодня в третьей и в четвертой партиях, но ребята смогли собраться, вытянуть концовки партий. По расстановке мы просто не могли делать прием, американцы подавали хорошо, мы просто не могли принять, отпустили соперников слишком далеко, старались догонять, но в таких играх это тяжело, концовку третьей партии провели хорошо, а это помогло начать четвертую".

Саммельвуо 45 лет, он является главным тренером сборной России с 2019 года. Под его руководством россияне выиграли Лигу наций в 2019 году.

Сборная России вышла на первое место группы B, одержав вторую победу и набрав шесть очков. В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенные на две равные группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Следующую встречу россияне проведут 28 июля против команды Бразилии. Также российским спортсменам предстоит сыграть с французами (30 июля) и представителями Туниса (1 августа).

Олимпийский турнир по волейболу проходит с 24 июля по 8 августа. Финал мужского турнира состоится 7 августа.