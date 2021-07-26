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XXXII летние Олимпийские игры

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Олимпиады

В следующем матче россиянин сыграет с итальянцем Фабио Фоньини
Даниил Медведев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл индийца Сумита Нагала в матче второго круга теннисного турнира Олимпиады в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В третьем круге Медведев встретится с представителем Италии Фабио Фоньини (15-й номер посева).

Медведев является обладателем 11 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На турнирах Большого шлема Медведев дважды доходил до финала - на Открытом чемпионате США в 2019 году и Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

Нагалу 23 года, он занимает 160-е место в рейтинге АТP. Лучшим результатом индийца на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытого чемпионата США (2020).

Финал теннисного олимпийского турнира в мужском одиночном разряде состоится 1 августа.

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