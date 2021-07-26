СМИ: в оргкомитете допустили, что заразившиеся атлеты смогут выступить на Играх в Токио

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. В организационном комитете Олимпийских игр в Токио допустили, что спортсмены, заразившиеся коронавирусом, еще могут принять участие в состязаниях на определенных условиях. Об этом в понедельник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в том случае, если атлет, заразившийся коронавирусом без симптомов, пробудет на карантине 10 дней или сдаст два последовательных отрицательных теста с разницей в сутки после шести дней карантина, то спортсмен сможет вернуться к участию в соревнованиях.

По данным телеканала, двое футболистов из сборной ЮАР, которые пропустили матч открытия 22 июля против команды Японии (1:0) из-за заражения, 25 июля вышли на поле в игре против сборной Франции. Заражение у южноафриканских атлетов было выявлено 18 июля.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.